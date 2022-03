Cameron Diaz, retraitée du ciné et extirpée de ses diktats de la beauté : "C'était juste toxique"

Au-delà du discours plus léger, Cameron Diaz fait passer un message bien plus profond et revendicateur face à la pression exercée par l'industrie cinématographique, encore trop régie par les diktats de la beauté.

Interrogée pour savoir comment l'actrice retraitée a réussi à se défaire de ces standards esthétiques, elle a répondu : "J’ai réussi à passer au-dessus quand j’ai arrêté de me regarder dans le miroir, quand j’ai arrêté de prendre des photos et des selfies. En tant qu’actrice, j’étais assise devant un miroir probablement sept heures par jour, avec toutes les retouches pour mon maquillage (...) C’était juste toxique".

Cameron Diaz assume pleinement son choix... et son âge ! Pressée même d'atteindre la cinquantaine, celle qui a joué dans Mary à tout prix, The Holiday ou encore Bad Teacher a expliqué que prendre du recul par rapport aux plateaux de tournage lui a ouvert les yeux sur tout ce que son corps a enduré pour 'performer' à Hollywood : "Je me suis dit: 'Mon corps est fort, mon corps peut faire tellement de choses. Pourquoi je le rabaisse ? Pourquoi suis-je aussi dure envers lui alors qu’il m’a supportée jusque-là ?'".