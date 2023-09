Caméra de vlog : la Dji Pocket 2 vaut-elle encore la peine d’être achetée en 2023 ?

On commence par ce qui nous semble le plus important en tant que vlogueur : quand je prends du temps sur mes vacances pour filmer et ensuite passer des heures à monter une vidéo, j’ai envie que le résultat soit à la hauteur de ce que j’ai vu, du temps passé et de ce que j’ai envie de partager. Si la qualité d’image ne suit pas, la caméra la plus ergonomique, la plus simple à utiliser, la plus résistante ne servira à rien (de notre point de vue).

Si la qualité 4K était difficile à trouver sur l’Insta360 X3, ici on est positivement étonné de la qualité d’image d’un si petit capteur solitaire (l’Insta360 X3 en ayant deux). Les images sont nettes, pas de distorsion, on peut facilement les recadrer au montage, la diminution (inévitable) après le passage au montage et la mise en ligne sur YouTube est très peu visible et pas dérangeante pour apprécier le travail accompli.

Nous avons filmé en 4K 30i/s et la caméra se débrouille vraiment bien pour l’utilisation qu’on en a. Les couleurs sont superbes, vibrantes sans être flashy, s'il y a du soleil c'est encore plus beau (comme les images de l'île Chausey en Bretagne, magnifique).

Il gère également en intérieur s'il ne fait pas complètement sombre. Les noirs et la nuit sont un peu plus compliqués mais on ne peut pas lui en vouloir… peut-être que le prochain modèle (s’il arrive un jour) fera mieux ?