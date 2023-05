Caméra cachée à Liège : Greg Guillotin joue le pire stagiaire (peut-être pour la dernière fois)

Cette vidéo tournée à Liège qui sera peut-être la dernière d’une longue série comptabilise plus de 2,1 millions de vues sur Youtube en 1 jour. Greg Guillotin explique sur Youtube que "j’ai pris beaucoup de plaisir à tourner cet épisode, c’est un de celui que je trouve le plus complet et le plus riche. Et surtout celui sur lequel je me suis le plus marré !", avant de remercie Jacky pour "sa bienveillance, son humanisme ses phrases cultes et son humour !".

Il s’agit d’un épisode spécial qui représente des mois de travail "on a tenté une nouvelle approche dans l’écriture et de développer un format plus ambitieux ! On sait que l’attente entre chaque épisode est longue mais on essaye de revenir à chaque fois avec une vidéo dont on est totalement fiers".