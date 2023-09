Camélia Jordana et Théo Navarro-Mussy dans "Irrésistible" : "cette série rappelle que ça vaut le coup d’avoir des émotions fortes"

Dans la série, tout y passe : les relations toxiques, les relations entretenues avec son ex, les difficultés pour s’ouvrir à quelqu’un. Elle pose finalement la question : avoir le courage de tout tenter pour être heureux est-ce plus fort que la peur d’avoir mal ? La réponse de Théo Navarro-Mussy est claire : "Je trouve que cette série rappelle que ça vaut le coup d’avoir des émotions fortes, de vivre des choses, de vivre avec des gens. Et ça, pour moi, c’est quelque chose qui est très important. Parce que souvent, dans les moments où on est dans des peines amoureuses, on se dit 'mais plus jamais'. Et en fait, c’est une émotion qui est tellement incroyable de tomber amoureux que ça vaut toujours le coup, si ça part du bon endroit, bien sûr."

Les spectateurs peuvent découvrir dès à présent les six épisodes de cette série ainsi que "Je reste calme", le dernier single de Camélia Jordana qui signe le générique de fin de chaque épisode. A noter que le podcast présent dans la série "La Maladie d’amour" sera bientôt disponible et toujours présenté par Camélia Jordana qui s’est prêtée à l’exercice.