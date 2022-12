Cambriolages en hausse en cette période : les conseils de la police

Toutes les zones de police disposent d’inspecteurs de quartier qui peuvent venir vous donner quelques conseils. Au sein de la Zone GERMINALT, c’est le boulot de Maude Deltenre : " Il faut faire en sorte qu’on ne puisse pas voir que la maison est vide. Donc le soir on peut laisser une petite lumière par exemple. Si l’on s’absente plusieurs jours, on doit faire attention au courrier, qu’il ne s’amoncelle pas. On peut aussi vérifier que les fenêtres sont bien fermées, qu’il n’y a pas de clés à l’intérieur sur les portes. On peut aussi installer des lampes à détecteurs… "

Pour cette période de fin d’année spécifiquement, les conseils suivants sont aussi importants :

Ne pas mettre les cadeaux trop tôt devant le sapin et de manière visible depuis l’extérieur.

Ne pas disposer des enveloppes contenant de l’argent liquide dans le sapin

Après la fête, ne pas laisser vos emballages devant votre maison, surtout s’il s’agit de matériel multimédia coûteux…

Maud Deltenre ajoute : " Il faut aussi penser à faire des listes avec les numéros de série et s’assurer que tout est bien assuré. Comme ça, en cas de vol, on peut fournir toutes les infos à la police et à notre compagnie d’assurances. "

Et si vous voulez des conseils personnalisés pour votre habitation, sachez qu’il vous suffit de contacter votre commissariat de quartier, un inspecteur se rendra donc chez vous gratuitement.