Cambriolage au palais de Justice de Bruxelles, un homme arrêté

Le palais de Justice de Bruxelles a été cambriolé mercredi au petit matin, ont indiqué la police locale de Bruxelles-Ixelles et le parquet de Bruxelles. Les deux instances n'ont toutefois pas souhaité faire d'autres commentaires pour l'instant. On ignore encore si quelque chose a été volé. Le parquet devrait fournir de plus amples informations au cours de la journée.

Seule l'effraction aurait pour l'instant été signalée mais il y aurait eu des dégâts matériels considérables à différents endroits du palais.

D'après des informations obtenues sur place par Belga, l'homme qui s'est introduit dans le Palais de justice de Bruxelles a été pris en flagrant délit et a pu être arrêté. L'homme en question est né en 1999, mais on ne sait pas encore s'il était déjà connu de la police et de la justice.

Des sources au sein du Palais de justice rapportent que l'homme était en possession de certains des dossiers du ministère public lorsqu'il a été arrêté, mais le ministère public n'a pas encore pu le confirmer.

Vitres brisées et extincteur arraché

L'auteur seraient passés par l'escalier extérieur à gauche de l'entrée principale, normalement fermé au public, et seraient rentrés dans le palais par le premier étage en brisant la fenêtre d'une porte.

Une autre fenêtre dans un escalier entre le premier et le deuxième étage a été brisée, et une fenêtre intérieure du greffe civil de la Cour d'appel, également au premier étage, a été brisée.