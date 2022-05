Cambriolage au palais de Justice de Bruxelles

Le palais de Justice de Bruxelles a été cambriolé mercredi au petit matin, ont indiqué la police locale de Bruxelles-Ixelles et le parquet de Bruxelles. Les deux instances n'ont toutefois pas souhaité faire d'autres commentaires pour l'instant. On ignore encore si quelque chose a été volé. Le parquet devrait fournir de plus amples informations au cours de la journée. D'après des informations obtenues sur place par Belga, le ou les auteurs seraient passés par l'escalier extérieur à gauche de l'entrée principale, normalement fermé au public, et seraient rentrés dans le palais par le premier étage. Seule l'effraction aurait pour l'instant été signalée. Aucune communication n'a encore été faite sur d'éventuels documents ou objets dérobés.

En raison du cambriolage, le palais de Justice n'a pas ouvert ses portes au public avant 09h00. Une longue file d'attente s'est donc formée à l'entrée, tandis que les audiences ont commencé avec du retard.