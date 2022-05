Cambodge : une raie géante de 4 mètres de long pêchée dans le Mékong

Le fleuve pourrait abriter des variétés encore plus grandes, d'après les scientifiques.

Il regorge d'"écosystèmes invisibles et cachés", relève dans un communiqué Zeb Hogan, biologiste américain de l'Université du Nevada et directeur du projet "Wonders of Mekong", financé par les Etats-Unis.

Vital pour la survie de millions de personnes en Asie du Sud-Est, le Mékong et sa faune sont menacés par les dizaines de barrages construits par Pékin en Chine, au Laos et au Cambodge sur le fleuve et ses affluents, et par la pollution.

Des déchets plastiques ont été repérés même dans les zones les plus profondes du fleuve ainsi que des "filets fantôme" perdus ou abandonnés dans lesquels les poissons peuvent se retrouver pris au piège.