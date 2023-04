Cambodge : le Premier ministre abroge une loi de protection de dauphins de l’Irrawaddy, une espèce extrêmement menacée

Les contrevenants risquaient jusqu’à un an de prison pour l’utilisation de filets maillants et jusqu’à cinq ans pour la pêche électrique. Mais deux dauphins, dont un petit âgé de quatre jours la semaine dernière, ont été retrouvés sans vie depuis, pris dans des filets maillants qui capturent les poissons à l’aveugle. "Des milliers de familles de pêcheurs sont affectées" par l’interdiction de pêcher, a indiqué Hun Sen. Le Premier ministre, qui dirige le pays d’une main de fer depuis près de quarante ans, a demandé aux autorités de revenir aux précédentes régulations qui interdisaient la pêche dans certaines zones où se trouvent les dauphins, et d’être sévères contre les techniques de pêche électrique. Onze dauphins sont morts en 2022, pour un total de 29 ces trois dernières années, selon WWF.

Le Cambodge, petit royaume pauvre d’Asie du Sud-Est, se prépare à des élections législatives en juillet, avec Hun Sen candidat à sa réélection, dans un climat de répression de l’opposition dénoncé par les groupes de défense des droits.