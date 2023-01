Cambio : année record pour l’entreprise de voitures partagées

Cela fait 20 ans que Cambio est sur nos routes. L’impact de la crise énergétique ainsi que les longs temps d’attente pour se faire livrer une voiture neuve ont favorisé la croissance de l'entreprise.

Au total, on compte 63.000 membres ainsi que 2100 véhicules.

Lorraine est une utilisatrice régulière de la voiture partagée. Cela fait maintenant 5 ans qu’elle est membre et pour elle c’est clairement un avantage financier : "on se rend compte que quand on n’a pas besoin de la voiture tous les jours; c’est très intéressant et puis je pense que c’est l’avenir de la mobilité en ville."

Cependant, pour cette utilisatrice, la voiture partagée à ses limites. Pour les familles avec des enfants en bas âge, une voiture partagée n’est pas forcément facile. Les voitures ne sont pas équipées de sièges-autos et donc ne sont pas adaptées pour tout le monde.