Camara a déjà impressionné son coach Chauncey Billups à Portland : "Toumani est un jeune joueur très mature"

Chauncey Billups a salué la première prestation de Toumani Camara avec les Portland Trail Blazers. Les deux hommes ne se côtoient que depuis une dizaine de jours, mais le rookie belge a déjà impressionné son coach.

"Toumani est très compétitif. Il est dur. Il impose son physique. Il met des écrans parce qu’il veut que son adversaire sente sa force et sa présence. Offensivement, il a des qualités. Il sait comment couper dans le dos de la défense. C’est un jeune joueur très mature. On voit qu’il a été bien coaché. J’aime voir ça", a confié Chauncey Billups en conférence de presse.



Drafté par Phoenix puis impliqué dans un gros trade, le Bruxellois a débarqué dans l’Oregon de manière imprévue. Il aurait pu être perturbé par la situation. Il a réussi à vite "tourner le bouton". Et dès son premier match, il a saisi sa chance. En 14 minutes, il a inscrit 13 unités et a été l’un des artisans de la victoire de Portland contre les Breakers.



"Quand il est sur le parquet, tu sais qu’il est sur le parquet. Tu sais qu’il va faire quelque chose pour que tu le remarques. Que ce soit offensivement ou défensivement. C’est sa manière de jouer", souligne Billups.

18 saisons en NBA, un titre en 2004, Mister Big Shot sait de quoi il parle. Ses compliments n’ont que plus de valeurs.