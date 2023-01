Calumny crée un morceau surprise pour l’anniversaire de Samy

Ce mercredi 11 janvier, c’était l’anniversaire de notre animateur Samy que vous retrouvez avec Lou de 15h à 19h sur Tipik en radio. Pour l’occasion, le duo de DJ et producteurs belges Calumny étaient invités en studio pour une petite surprise.

Les deux amis résidents de la Tipik Party se sont vus attribuer une mission : créer un titre avec Samy à la voix. On le sait, Samy et Lou sont passionnés de musique et n’hésitent jamais à pousser un peu de la voix. Depuis des années, créer une musique est même l’un des rêves de notre animateur qui a fêté ses 26 ans.

Ce sera bientôt chose faite puisque durant ces prochaines semaines, c’est accompagnés de Calumny que Samy, Lou et surtout les auditeurs du 15h-19h vont pas à pas faire preuve de créativité pour sortir, sans aucun doute, le tube de l’année.

L’avancée du projet sera à suivre en radio et sur les réseaux sociaux de Tipik.