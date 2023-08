Calumny aux Fêtes de Wallonie à Namur

Le duo électro Calumny, fera à nouveau vibrer la scène namuroise. Après avoir réalisé un set inédit l’année dernière lors de la Tipik Electro Night aux Fêtes de Wallonie, nul doute que le duo clôturera en beauté la soirée.

Né en 2017, Calumny est un duo belge formé par Bastien et Quentin. Après plusieurs singles dont l’incontournable "What I Desire" qui a inondé les ondes radio, le duo a fait danser les festivaliers aussi bien belges qu’internationaux. Le duo propose de la house teintée de pop qui séduit un public de plus en plus nombreux.

A l'heure actuelle, leurs mixes comptent plus de 2 millions de streams mais Calumny ne compte pas s’arrêter en si bon chemin ! Cette année, Calumny compte frapper encore plus fort, avec la sortie de leur tout premier album "Hatch" dont les 2 singles "Save Me" et "Dangerous" font déjà partie.