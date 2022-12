Calogero Morgante, victime des attentats de Bruxelles témoigne : "Ce n’est pas parce que l’on veut se reconstruire que l’on n’y pense plus"

Calogero travaille maintenant dans un autre secteur dans lequel il espère faire carrière. Il a aussi fait un bilan de sa vie.

"J’ai beaucoup culpabilisé au début. D’une part parce que je n’ai pas été blessé physiquement. Je me demandais pourquoi d’autres et pas moi. Aussi parce que j’aurais voulu avoir aidé plus d’autres victimes ce jour-là. J’ai beaucoup réfléchi et je vois la vie vraiment différemment. J’ai fait le bilan de ma vie en me demandant : 'si j’étais parti, est-ce que j’aurais été satisfait ?'. On se rend compte que sur certains aspects, oui, sur d’autres, non. Mais maintenant, j’ai envie de profiter plus de certaines choses. Notamment de mes enfants."