Calogero : "J’aime faire des chansons qui accompagnent les gens dans leur vie"

Mercredi soir, Calogero était de retour sur la scène des Francofolies. Habitué du festival depuis ses débuts en groupe, Calo est monté sur scène vers 22h45, offrant aux spectateurs spadois un show faisant la part belle aux singles extraits de ces trois derniers albums Les feux d’artifice, Liberté chérie et Centre-ville. L’occasion pour Bruno Tummers de lui poser quelques questions.

La nouveauté de ce show 2022, déjà joué à quatre reprises en Belgique au Théâtre du Vaudeville à Bruxelles et au Baudestival de Bertrix, c’est la présence dans le groupe de musiciens d’un saxophoniste, Victor Raimondeau, qui assure le show au côté de Calogero et apporte une chaleur cuivrée au set. C’est un instrument que Calogero explique avoir découvert avec les Cure dans A Night Like This ou même avec Bowie.

Si les incontournables sont là, comme Face à la mer, Prendre racine ou Yalla, on aurait aimé réentendre davantage de chansons des premiers albums. Exit Prendre l’air, De cendres et de terre, Si seulement je pouvais lui manquer ou Safe sex. Avec une petite dizaine d’albums à son actif, Calogero a désormais trop de tubes pour les proposer tous. Le chanteur confie apprécier particulièrement chanter des chansons qui touchent les gens et qui les accompagnent dans leur vie. Même s’il chante les chansons du nouvel album, il continue de chanter ses anciens titres qui ont marqué le public.

Calogero aime les mélodies mais aussi les histoires, c’est important pour lui de se mettre dans la peau d’un personnage pour interpréter les textes de ses chansons. "Au final si on ne chante que son histoire personnelle, on a vite fait le tour" conclu l’artiste. Il explique également que pour avoir de beaux textes qui accompagne ses mélodies, il fait souvent appelle à des auteurs qui sauront, mieux que lui, trouver les mots justes.

Calogero sera de retour en Belgique le 28 août à Thuin, au festival Scène-sur-Sambre.