Calogero défend la jeune génération de chanteurs : "On ne les soutient pas assez"

Calogero était l’invité du 8/9 pour son nouvel album A.M.O.U.R. Il annonce aussi un retour sur scène au Palais 12 après une longue absence.

"Ce titre-là, il a une énergie scénique claire, qui montre à quel point j’ai envie d’y retourner." Ce titre-là, c’est le titre éponyme de son album A.M.O.U.R, qu’il présentera sur la scène du Palais 12, ainsi que les autres chansons de l’album. Parmi ceux-ci, le titre Juste une chanson, qu’il dédie à la jeune génération de chanteurs :

"Je trouve qu’on ne les soutient pas assez, notamment les maisons de disques ou certains médias qui sont peut-être trop sur leurs chiffres. Et ce n’est pas un métier de chiffres", explique-t-il.

C’est un métier qui n’a pas de science exacte, et qui n’est fait que de contre-exemples.

Grand habitué à faire découvrir des talents, Calogero est accompagné sur cet album par la chanteuse Marie Poulain, qui est également auteur et lui a écrit plusieurs titres de l’album comme Cache cache, Le hall des départs, Dénouement heureux et Si tu passes par là.

"À chaque album, j’aime bien découvrir des nouveaux auteurs. Elle a 26 ans, elle écrit magnifiquement bien […]. Et puis elle a cette voix si singulière, cette voix de garçonne. Et une des plus belles qualités pour un chanteur, c’est d’avoir une voix identifiable, comme elle."

En 2024, Calogero se produira au Palais 12 les 12 et 13 janvier. Si la première date est déjà complète, vous pouvez encore réserver votre place pour le 13 janvier sur le site du Palais 12.