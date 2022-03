Notons qu’il existe déjà un battle royale Call of Duty sur smartphones, baptisé “Call of Duty : Mobile”, mais celui-ci n’est pas développé par Activision. C’est en effet le studio TiMi Studio Group, propriété du géant chinois Tencent, qui s’en charge (on leur doit notamment Pokémon Unite).

Le groupe Activision Blizzard King, récemment racheté par Microsoft, continue donc d’investir sur le mobile. Diablo et Warcraft auront prochainement droit à leur déclinaison pour smartphones. Concernant la version mobile de Call of Duty : Warzone, Activision n’a pas donné plus d’informations.