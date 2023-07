Call of Duty : Sony et Microsoft s’accordent pour garder la franchise sur PlayStation

Alors que le rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft a été confirmé aux Etats-Unis, l’entreprise annonce avoir trouvé un accord avec Sony, afin de garantir la sortie des prochains Call of Duty sur PlayStation.

"Nous avons le plaisir d'annoncer que Microsoft et PlayStation ont signé un accord contraignant pour que Call of Duty reste sur PlayStation après l'acquisition d'Activision Blizzard. Nous attendons avec impatience un avenir où les joueurs auront globalement plus de choix pour jouer à leurs jeux préférés", a déclaré Phil Spencer, patron de Xbox Game Studios, sur son compte Twitter.