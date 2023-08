Call of Duty Modern Warfare 3 a enfin été officiellement révélé

Early Access, missions ouvertes, mode Zombie, date de sortie : on en sait un peu plus sur la récolte 2023 du FPS

Si Call of Duty MW3 tentait de surprendre qui que ce soit par son annonce officielle, il faut avouer que c’est aussi réussi que la météo de l’été belge : après des mois de leaks, de discussions et rumeurs, les joueurs n’attendaient plus que des confirmations et une date de sortie.

Cette suite directe des évènements de Modern Warfare 2 devrait marquer le retour de Makarov, un des grands antagonistes les plus populaires de la licence. Une nouvelle qui fait déjà tourner les moulins à rumeurs puisque l’une des missions les plus controversées de l’ancienne série Modern Warfare est intimement liée à Makarov. En effet, dans " No Russian ", le joueur prenait part activement à un attentat terroriste dans un aéroport. Difficile d’imaginer telle scène dépeinte de façon aussi gratuite en 2023. MW3 marquera-t-il le retour en version ultra HD de cette fameuse mission ? Rien n’est encore sûr.

Le trailer d’annonce dévoilé hier soir ne sort pas de ce à quoi on a été habitué : les campagnes solos des deux premiers épisodes de ce reboot étaient bien léchées mais on espère quelques nouveautés et surprises.