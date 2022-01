Call of Duty : les trois prochains épisodes sortiront bien sur PlayStation

Malgré le rachat d’Activision par Microsoft, la franchise Call of Duty se poursuivra bien sur PlayStation. Du moins en ce qui concerne les trois prochains épisodes.

Une bonne nouvelle (temporaire) pour les joueurs sur PlayStation

Call of Duty ne sera pas une exclusivité Xbox/PC, et ce jusqu’en 2023. En effet, grâce à des accords signés entre Activision et Sony avant le rachat de Microsoft, les prochains épisodes pourront sortir sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Cela concerne concrètement :

Call of Duty 2022 (qui pourrait être une suite de Modern Warfare signée Infinity Ward)

Call of Duty 2023 (signé Treyarch cette fois)

Une suite au free-to-play Call of Duty : Warzone (attendu pour 2023)

Quant aux jeux qui sortiront à partir de 2024, ils pourraient bien être exclusifs aux consoles de Microsoft. Rappelons que Sony a connu une situation similaire avec Bethesda, autre studio racheté par Microsoft. Si Sony a pu proposer sur ses consoles des titres comme Deathloop (et prochainement GhostWire : Tokyo), les nouveaux jeux du studio, à savoir Starfield et Redfall, ne seront pas disponibles sur PlayStation.