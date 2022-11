"Call Jane", un film sur l'avortement clandestin aux États-Unis qui aurait mérité plus de tension dramatique

Phyllis Nagy, scénariste de Carol, passe derrière la caméra pour Call Jane. Un film inspiré de faits réels qui plonge le spectateur dans le Chicago de la fin des années 60.

Joy, une femme au foyer jouée par Elizabeth Banks, est enceinte mais sa grossesse s'avère très dangereuse pour sa santé. L'avortement n'est pas encore légalisé, il ne le sera que dans les années 70. Dans ses recherches d'un circuit illégal, elle tombe sur une affiche 'Call Jane', renseignant un numéro de téléphone. Elle tombe sur un collectif féministe qui organise des avortements clandestins. Après l'avortement, elle intègre ce collectif et mène une double vie.

"La première partie du film, la manière dont de fil en aiguille cette femme sort de son milieu et de ses convictions pour s'ouvrir à une autre réalité, est franchement bien. La deuxième est un peu frustrante parce qu'on est face à un film qui pourrait avoir une vraie tension dramatique (NDLR : avec le double jeu de Joy et la clandestinité du collectif) et tout semble assez soft par rapport à la réalité qu'il décrit" estime Hugues Dayez.