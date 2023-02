"Câline": le dernier court-métrage de Margot Reumont ce mercredi sur La Trois

Câline, le dernier court-métrage animé de Margot Reumont, sera diffusé ce mercredi 22 février sur La Trois. A travers celui-ci, la réalisatrice aborde la douceur de l'enfance, face aux douleurs traumatiques de l'inceste.

Voilà longtemps déjà que la réalisatrice Margot Reumont souhaitait aborder le sujet de l'enfance et de la nostalgie qui lui est attachée. Au départ, elle avait réalisé dans ce but une série d'interviews auprès d'enfants, mais le résultat n'était pas celui escompté. "Je me suis rendue compte petit à petit que ces témoignages, même s’ils étaient drôles et pleins d’énergie, ne collaient pas avec le sujet plutôt triste que je voulais aborder, à savoir l’inceste" confie-t-elle lors d'une interview accordée à cinergie.be. Le projet est donc laissé de côté, jusqu'à ce que son père l'appelle pour qu'elle vienne chez lui faire le tri dans ses vieilles affaires.

Cet événement est source d'inspiration pour la réalisatrice, qui en fait le point de départ de son nouveau court-métrage. Ainsi, "Câline" racontera l'histoire d'une jeune fille du nom de Coline, revenue elle aussi dans sa chambre d'enfant pour aider son père à désencombrer. Un objet après l'autre, ses souvenirs d'enfance remontent alors à la surface, la replongeant dans un monde de tendresse qui, maintenant qu'elle est adulte, semble empreint de tristesse ...