Câlin : Carine Bresse a posé une question très audacieuse à Thomas de Brouckhère

Un petit câlin le matin avant de partir travailler, le soir en rentrant, en journée, par simple envie… Quelle est la durée moyenne de vos étreintes à l’être cher, à vos enfants ou vos proches ?

En règle générale, a durée moyenne d’un câlin entre deux personnes est de 3 secondes.

Mais des chercheurs ont observé quelque chose de fantastique. Lorsqu’un câlin dure 20 secondes, un effet thérapeutique se produit sur le corps et l’esprit. L’étreinte sincère produit une hormone appelée " ocytocine ", aussi connue sous le nom d’hormone de l’amour ou hormone de l’attachement.

Cette substance présente de nombreux bienfaits sur notre santé physique et mentale. Elle nous aide notamment à nous détendre, à nous sentir en sécurité et à apaiser nos peurs et notre anxiété.

Ce merveilleux tranquillisant à portée de main est offert gratuitement chaque fois que nous en ressentons le besoin. Il nous suffit tout simplement de prendre dans nos bras quelqu’un qu’on aime profondément.