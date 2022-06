Californie : San Diego et Sacramento, dernier tour d’horizon par Eddie Vedder, Cake, Deftones ou encore les Cramps

Il n’y a pas que Los Angeles et San Francisco, on a tendance à oublier d’autres villes importantes et influentes comme San Diego et son célèbre zoo, ses galeries d’art, ses musées, ses jardins et son port profond. N’oublions pas non plus Sacramento. Des villes qui ont, elles aussi, leurs histoires rock’n’roll…Leur musique n’est pas très 'sunshine' pourtant Deftones s’est formé à Sacramento en Californie fin des années 80. Sacramento toujours, pour le groupe de rock alternatif Cake, connu chez nous surtout pour sa reprise d ''I Will Survive" de Gloria Gaynor. Dans un registre plutôt punk et rockabilly, c’est aussi à Sacramento qu’a vu le jour The Cramps, les crampes. Et direction San Diego, avec Eddie Vedder, leader de Pearl Jam, mais aussi artiste solo de grand talent.