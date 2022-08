Californie : Quand les stars se moquent de la sécheresse

En Californie, plusieurs stars sont épinglées par la justice pour non-respect des restrictions liées à la sécheresse.

Si de plus en plus de résidents du sud de la Californie remplacent leurs pelouses, gourmandes en eau, par des plantes originaires de la région, plus résistantes et qui ont besoin de moins d’eau. Plusieurs célébrités, acteurs, stars de téléréalités dont Kim Kardashian et Sylvester Stallone, ont reçu des avertissements pour non-respect des restrictions sur la consommation d’eau imposées en raison de la sécheresse. La Californie fait actuellement face à une sécheresse persistante qui a amené les autorités locales à imposer certaines restrictions.

Depuis le mois de juin, les restrictions en Californie du Sud sont passées au stade 3 et limitent l’arrosage extérieur à 8 minutes un jour par semaine, les autorités demandent également aux résidents de réduire leur consommation à 300 litres par jour et par personne. Mais plus de 2000 résidents de cette zone continuent de dépasser la limite autorisée.

Les Kardashian’s

Ce n’est pas la première fois que le clan Kardashian est pointé du doigt car il se moque de l’écologie. Ainsi Kim et sa sœur Kourtney, ont plusieurs fois été épinglées en juin selon le Los Angeles Times. Kim Kardashian a dépassé de presque 880.000 litres la limite avec sa maison de Hidden Hills et le terrain adjacent lui appartenant. Kourtney quant à elle dépasse de presque 38.000 litres avec sa maison à Calabasas.

Sylvester Stallone

De son côté, l’acteur Sylvester Stallone a dépassé le quota prévu en juin de près de 870.000 litres avec sa résidence à Hidden Hills.

Quelles sanctions leur sont imposées ?

Les personnes en infraction se reçoivent dans un premier temps des amendes de plusieurs centaines de dollars, et les récalcitrants ou récidivistes peuvent voir le débit d’eau réduit à un filet dans leur propriété.