Californie : le parc de Yosemite face aux changements du climat

Chaque année, la Sierra Nevada connaît des chutes de neige qui sont comme une réserve pour les périodes de sécheresse car, en été, cette neige fond et alimente les rivières et chutes d’eau du parc. Mais avec les dérèglements du climat et les sécheresses à répétition que connaît la Californie, cette couche de neige fond de plus en plus rapidement et ne peut plus jouer ce rôle de "réserve". Mais quand des périodes pluvieuses surviennent, elles sont souvent plus virulentes et provoquent des inondations parfois très importantes. Cela joue évidemment sur la vie du parc et sa fréquentation touristique. Evidemment, les visiteurs viennent à Yosemite pour les paysages et notamment les chutes d’eau célèbres qui sont magnifiques… quand l’eau est au rendez-vous. Sans eau, les cascades s’assèchent et le spectacle est moins saisissant.