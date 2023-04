Californie : le département de police a un nouvel agent très spécial

Dans les métiers les plus stressants, on compte évidemment celui de policier. À travers le monde, plusieurs plans de bien-être au travail visant à diminuer ce stress voient le jour. Dans le département de Yuba en Californie, on a décidé d'engager un agent très spécial, un "agent bien-être". Il s'appelle Percy et c'est...un lapin!

L'animal qui semblait perdu a été trouvé le 21 octobre dernier par un agent en patrouille dans l'avenue Percy. Amené dans un centre de contrôle animalier pour s'assurer de sa bonne santé, il attendait depuis que ses maîtres viennent le réclamer. Mais personne n'est venu. Percy a donc été adopté par le département de police en tant qu'animal de soutien pour les policiers du commissariat de Yuba. Là, entrant dans le programme de mieux être au travail, il est libre de déambuler dans les couloirs et reçoit les câlins des agents présents.

Une belle histoire dans laquelle tout le monde semble trouver apaisement, bonheur et bonne humeur.