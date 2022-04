Californie : la semaine de travail de 4 jours bientôt inscrite dans la loi ?

Une proposition de loi est en cours d'examen en Californie pour passer la semaine de travail de 40 à 32 heures pour les entreprises de plus de 500 employés. L'idée de réduire le temps de travail est testée - et plébiscitée - aux Etats-Unis et un peu partout dans le monde depuis plusieurs années. Sans pour l'instant être inscrite dans la loi.