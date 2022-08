Californie : des centaines de visiteurs évacués de la Vallée de la Mort après des crues exceptionnelles

Une décrue et des travaux de remise en état des routes ont permis d'évacuer samedi 1.000 personnes qui étaient bloquées dans la célèbre et désertique Vallée de la Mort en Californie après d'intenses et très rares chutes de pluie, ont indiqué les responsables du parc national.

"Le travail acharné des équipes de maintenance des routes a permis aux visiteurs qui ne pouvaient pas quitter la zone des hôtels de sortir en voiture du parc, escortés par la police", a annoncé un communiqué.

Le parc national de la Vallée de la Mort est connu pour être l'endroit le plus chaud du monde et le plus sec d'Amérique du Nord, comme l'indique son site internet.

Plus d'un million et demi de touristes le visitent chaque année.