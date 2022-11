"Californie d'Europe", le Portugal séduit les expatriés américains.

Parmi ces entrepreneurs, Jonathan Littman vit toujours en Californie mais parle déjà le portugais. Il connaissait des startups lusitaniennes établies dans la Silicon Valley quand le Portugal a reçu un grand coup de projecteur grâce au Web Summit, grand-messe de l'économie numérique organisée à Lisbonne depuis 2016. "Le Portugal, maintenant, on le voit comme la Californie d'Europe", dit-il en énumérant certains points communs : "Le surf, le littoral, les bons vins, le goût pour les produits de la mer et la cuisine saine".

Afin de fuir une Amérique secouée par les tensions politiques et raciales, Jen Wittman a déménagé avec sa famille en mars 2021, en pleine pandémie de Covid-19. "Tout le monde est super content de vivre ici car on se sent en sécurité", affirme cette Américaine de 47 ans, auto-entrepreneuse dans le marketing numérique, à l'origine d'un groupe Facebook d'entraide pour ses compatriotes tentés par l'expatriation, qui compte plus de 3.000 membres.

Avec son mari et leur fils adolescent, ils ont d'abord habité dans un appartement à Lisbonne, dans le quartier pittoresque d'Alfama. Mais avec la reprise du tourisme qui a suivi la crise sanitaire, le loyer est devenu trop cher pour eux. Après plusieurs mois de recherches immobilières, "le seul gros stress" de leur séjour au Portugal, ils ont acheté une maison dans la banlieue sud, avec un petit jardin en lisière d'une pinède.