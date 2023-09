California Forever : quand des millionnaires planchent sur la ville de demain

Une cité nouvelle pourrait prochainement sortir de terre en Californie, financée par d’éminents investisseurs de la Silicon Valley. L’idée est de créer une ville autosuffisante, piétonnière où il fera à la fois bon vivre et travailler.

California Forever s’annonce d’ores et déjà comme un immense chantier. Tout a commencé il y a quelques années, lorsque de mystérieux investisseurs ont acheté pour 800 millions de dollars une parcelle de terre d’environ 200 km2 dans le comté de Solano, situé en Californie entre San Francisco et Sacramento.

Ce n’est que récemment que leurs identités ont été rendues publiques : un ancien trader de Goldman Sachs, Jan Sramek, fondateur de California Forever et des investisseurs reconnus de la Silicon Valley tels que Reid Hoffman (LinkedIn, OpenAI), Marc Andreessen (Netscape, Andreessen Horowitz), Patrick et John Collison (Stripe), Chris Dixon (ebay, Hunch) et même Laurene Powell Jobs, la veuve de l’ancien fondateur et Directeur général d’Apple Steve Jobs.