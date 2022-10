Cali : “J’ai trouvé merveilleux qu’un homme comme Alain Souchon, qui ne me connaissait pas, ait voulu me consoler.”

L'équipe de Plan Cult vous invite aux Beaux-Arts de Mons pour l'exposition "Joan Miró : L'essence des choses passés et présentes". Cet artiste catalan, précurseur du surréalisme, compose ses peintures, ses sculptures ou encore ses gravures de symboles et de métaphores. L'exposition est la première monographie dédiée à Miró depuis 1956. Elle est riche d'une centaine d'oeuvres, issues de prestigieuses collections internationales publiques et privées et retrace l'ensemble de sa carrière. C'est à ne pas rater !

Immiscez-vous dans l'univers prolifique de Joan Miró jusqu'au 8 janvier.