Cali en concert à La Louvière

“C’est quand le bonheur”, c’était il y a presque 20 ans, et Cali, de son vrai nom Bruno Caliciuri, élevé à Perpignan dans un contexte familial résistant au système, avait fait forte impression. Depuis lors, il enchaîne les prestations fougueuses et les chansons ardentes. Et là, il débarque chez nous avec sa guitare, mais sans son revolver, pour un spectacle intitulé " Ne faites jamais confiance à un cowboy ".

Seul en scène, Cali chante, se souvient, fait semblant de se souvenir, rechante, et tout vient toujours du coeur. Vous voulez une soirée puissante et de qualité ?