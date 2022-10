Ces jours qu'on a presque oubliés est une sorte de frein dans lequel il retourne à sa source. Un album où il se met à nu et dans lequel on y retrouve beaucoup de confessions mais aussi d'introspection de sa part : "Je raconte des histoires et j'ai voulu mettre les mots en avant.(...) La musique, c'est un peu comme un petit enfant qui vient de naître(...) Quand il tient debout, on lui dit, va faire ta vie. Je crois que les chansons de cet album, c'est un petit enfant qui s'en va tout seul".