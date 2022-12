Cali à Viva for Life : "Je vous encourage tous à faire un don, vous vous sentirez beaucoup mieux après"

Cali, qui vient de terminer une tournée de plus de dix dates en Belgique, a tenu à encourager les animateurs du cube en call visio. Au micro de Marco, il est revenu rapidement sur son nouvel album "Ces jours qu’on a presque oubliés" mais surtout, il a tenu à faire passer un petit message :

"Je suis super super touché par ce que vous faites à Viva for Life. Les enfants ne grandissent pas tous au même endroit […] certaines familles connaissent l’amour, d’autres connaissent le deuil, les difficultés ou la pauvreté. Mais tous les enfants DOIVENT avoir accès à toutes les belles choses qu’on peut espérer pour un enfant."

Pour encourager les dons, Cali a ensuite proposé que les 15 prochains donateurs soient invités à venir voir son concert gratuitement. Comme le rappelle Marco, le chanteur s’implique souvent dans les causes qui lui tiennent à cœur comme l’association l’Amour Parfait, la fondation Abbé Pierre ou encore les enfants de la Terre, car la solidarité est une valeur importante à ces yeux :

Faire des cadeaux, c’est super gratifiant ! […] Si on se prend la main, on avancera ensemble. Le mal de notre société c’est la solitude et l’égoïsme.