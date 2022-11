Calfeutrer ses portes pour économiser l’énergie : quelques astuces connues et moins connues

La plus connue est celle du boudin-porte qui se glisse directement sous la porte, de chaque côté, et qui permet, lorsque celle-ci est fermée, d’éviter les courants d’air indésirables.

Mais il existe d’autres systèmes plus performants. Les plinthes à brosse, plinthes automatiques et plinthes à guillotine qui se fixent au bas de la porte et qui vont donner un coup d’arrêt aux courants d’air (notamment pour les portes qui donnent sur l’extérieur). Et pour l’encadrement de la porte : la pose d’un joint de silicone, une alternative plus efficace que les simples mousses autocollants.