Calendrier surchargé, des "grands" à la peine quand la Ligue des Nations se mue en "laboratoire de compétition"

A l’occasion de cette large (en jours et en matches) fenêtre internationale, un constat s’impose : les dites " grandes nations " sont, pour certaines, à la peine en Ligue des Nations.

Dans le groupe 3, l’Angleterre (4ème) et l’Allemagne (3ème) ferment la marche. Dans le groupe 1, La France (tenante du titre) est déjà éliminée après sa défaite lundi face à la Croatie. Et il est inutile de rappeler que nos Diables rouges, s’ils sont toujours en course pour une qualification au Final Four, alternent le chaud et le froid (voir très très froid face aux Pays-Bas) dans le groupe 4.

Certes, cette jeune compétition (3ème édition seulement) ne concurrencera jamais les grands rendez-vous comme la Coupe du monde ou l’Euro. Mais, à l’occasion des précédentes éditions, les ténors étaient toujours - plus ou moins - présents. Le vainqueur portugais en 2019 était accompagné de l’Angleterre, des Pays-Bas et de la Suisse. La France avait été plus forte que l’Espagne, l’Italie et la Belgique en 2021.