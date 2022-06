Calendrier Pro League 2022-2023 : une saison longue de 11 mois, la Coupe du Monde au milieu !

- Nils, on est surpris, il vous reste encore quelques cheveux sur la tête...

- Je ne me les suis pas tous arrachés (rires), mais c'était clairement l'édition la plus difficile à réaliser, à cause de l'intégration de la Coupe du Monde. Je pense que là, on a vraiment atteint les limites de ce qui était possible. Il ne faudrait pas encore de nouveaux ajouts les prochaines fois...

- On commencera tôt (le 22 juillet), mais pas vraiment plus tôt que l'an dernier (ndlr : la plupart des autres championnats européens reprennent le week-end des 5-6-7 août). En revanche, on va finir beaucoup plus tard...

- On finit très tard. Les derniers matchs des PO sont prévus les 3 et 4 juin, suivis par un éventuel barrage pour l'Europe le 11 juin (ndlr : cette saison, il n'y en a pas eu parce que Gand avait remporté à la fois la Coupe de Belgique et les Europe Play Offs). Donc, c'est vraiment très tard, sachant que du 12 au 20 juin, on a encore une fenêtre internationale avec soit le Final 4 de la Nations League, soit des matchs de qualification pour l'Euro 2024.

- ça ne vous laisse pas beaucoup de dates libres non plus pour d'éventuels reports dus aux mauvaises conditions climatiques, par exemple...

- On en a un peu, mais pas beaucoup, et elles tombent très mal. On doit interrompre le championnat après la 17e journée, le week-end des 13 et 14 novembre, et dès la fin de la Coupe du Monde, on reprend directement avec les 1/8e de finales de la Coupe de Belgique le week-end des 21-22 décembre, puis la 18e journée de championnat entre les fêtes... Donc, les joueurs n'ont pas de trêve hivernale (la reprise en 2023 a lieu le week-end des 6-7-8 janvier déjà). Je suis curieux de voir ce que cela va donner...

- Qu'en pensent les clubs ? Il n'y aura vraiment aucune respiration...

- La FIFA a décidé de programmer une Coupe du Monde en novembre, ce qui pour moi est la pire période possible. Et nous devons composer avec. On essaie de finir le championnat le plus tôt possible, mais compte tenu du format de notre compétition, il y a quand même 40 journées à intégrer. C'était impossible de finir plus tôt.

- 17 journées de championnat avant la Coupe du Monde, c'est sans compter la Coupe d'Europe, qui va intercaler toute sa phase de poules (6 journées au total) avant la Coupe du Monde elle aussi. Jusqu'à la mi-novembre, c'est un véritable embouteillage...

- Oui, jusqu'au 13 novembre, date à laquelle les joueurs doivent être libérés pour la Coupe du Monde, il n'y a absolument rien de disponible. Les journées de championnat vont s'enchaîner à un rythme infernal, parfois les mercredis, jeudis quand ce seront des semaines sans matchs de Coupe d'Europe. Les joueurs vont arriver à la Coupe de Monde avec déjà un certain nombre de matchs dans les jambes...

- Pour tenter de stabiliser notre coefficient européen, qu'avez-vous prévu pour "protéger" nos clubs européens ?

- C'est clair qu'on entame une année extrêmement importante. Actuellement, nous occupons la 10e place au ranking UEFA des clubs. Nous espérons conserver cette position en fin de saison, ce qui pourrait nous permettre d'obtenir un qualifié direct pour la nouvelle formule de la Champions League. On a essayé de protéger nos équipes, par exemple en les faisant jouer le vendredi si elles doivent jouer en Europe en milieu de semaine suivante, on a essayé de ne pas planifier de match au sommet entre les matchs européens et, si possible, pas juste avant non plus. Mais ce ne sera pas possible si nos clubs se qualifient pour les phases de groupes. Dans ces cas-là, il y aura inévitablement des matchs au sommet qui précéderont des matchs de Coupe d'Europe, c'est impossible de faire autrement. On a aussi décidé de postposer le match Anderlecht-Gand prévu le week-end des 20-21 août pour permettre à ces deux clubs de préparer au mieux leur rendez-vous européen.

- Autre curiosité, vous avez prévu le même week-end (28-29-30 avril) le finale de la Coupe de Belgique et la première journée des Play Offs. Comment allez-vous faire si les mêmes clubs sont concernés par les deux événements ?

- Ce n'était pas possible de faire autrement. La phase classique du championnat s'achève le dimanche 23 avril et les Play Offs commencent le vendredi 28, donc on peut parler d'une période assez chargée... Si la finale de la Coupe de Belgique implique deux équipes qui sont également engagées dans les Play Offs, alors on peut reporter les matchs au mercredi ou jeudi suivants (3-4 mai). Mais les possibilités ne sont pas illimitées parce qu'il y a beaucoup de souhaits des bourgmestres par rapport à des matchs joués quand il fait clair. Donc, on a dû se montrer particulièrement créatifs...