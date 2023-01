RTBF.be/Sport vous propose de retrouver le calendrier et les résultats de la saison 2023 du Championnat du Monde des Rallyes.

Sept pilotes disputeront l'intégralité de la saison et se disputeront le titre : Kalle Rovanpera, Elfyn Evans et Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1), Thierry Neuville et Esapekka Lappi (Hyundai i20 N Rally1), ainsi qu'Ott Tanak et Pierre-Louis Loubet (Ford Puma Hybrid Rally1).