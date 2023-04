Calendrier des Playoffs : "Je ne trouve pas cela très juste, l'Union va devoir enchainer 2 matches en 3 jours !"

Dès la publication du calendrier des "Champions" et "Europe Playoffs" en Pro League, David Houdret, Pascal Scimè et Clément Tainmont avaient livré leurs impressions dans "Complètement Foot". Un élément était connu avant même la découverte du programme de ces matches, c'était la tenue de la finale de Coupe de Belgique entre l'Antwerp et le FC Malines, ce dimanche 30 avril à 14h30. Mais le positionnement de celle ci dans le calendrier a fait une nouvelle fois débat !