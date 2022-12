Calendrier de l’Avent Epic Games : une plongée post-apocalyptique dans le métro

Comme chaque fin d’année, la boutique des créateurs de Fortnite propose un nouveau jeu vidéo à télécharger gratuitement par jour. Aujourd’hui, direction l’année 2034.

Metro: Last Light Redux

“ Nous sommes en 2034. Sous les ruines post-apocalyptiques de Moscou, dans les tunnels du Métro, les survivants sont assiégés par des menaces mortelles venues de l'extérieur... et de l'intérieur. Des mutants rôdent dans les catacombes sous la surface désolée et chassent dans les cieux toxiques qui la surplombent. Au lieu de s'unir, les villes-stations du Métro se déchirent pour s'emparer du pouvoir suprême, une arme surpuissante détenue dans les bunkers militaires de D6. Une guerre civile qui pourrait bien anéantir à jamais l'humanité fait rage. Vous êtes Artyom. Accablé par la culpabilité, mais plein d'espoir, vous détenez la clé de notre survie, la dernière lueur de nos heures les plus sombres...”

(Disponible sur PC)