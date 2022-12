Calendrier de l’Avent Epic Games : trois jeux pour un 8e jour post-apocalyptique

Fallout 2

“Fallout 2 est le second volet du jeu récompensé par les critiques, qui a sorti le RPG des donjons pour le placer dans un rétro-futur dynamique et apocalyptique. En vous forçant à maîtriser les compétences et les spécificités de votre personnage pour survivre, Fallout 2 vous met au défi de vivre dans un monde post-nucléaire.”

(Disponible sur PC)

Fallout Tactics: Brotherhood of Steel

“Vous êtes un paria. Tiré du ruisseau, nous vous transformerons en une arme efficace. Vous apprendrez à ployer, ou vous vous briserez. Dans ces temps difficiles, votre fraternité est tout ce qu'il vous reste, dans ces Terres désolées.

Vos armes seront vos amis. Vous les utiliserez pour protéger les faibles... qu'ils le veuillent ou non. Vos compagnons d'escouade seront comme une seconde famille, et ceux qui survivront remporteront gloire, respect et trésors de guerre.”

(Disponible sur PC)

Décidément, le calendrier de l’avent 2022 d’Epic Games ne marquera pas les esprits. À mi-chemin (l’action se terminera dans une semaine), la boutique n’a pas offert de gros jeux. Et on ne s’attendait pas à retrouver les premiers Fallout dans cette liste. Les trois jeux datent quand même de 1997, 1998 et 2001…

Qu’à cela ne tienne, les trois titres seront disponibles jusqu’à demain, 23 décembre, à 17 heures. Un nouveau jeu sera alors proposé gratuitement. Et c’est par ici que ça se passe.