Comme chaque fin d’année, la boutique des créateurs de Fortnite propose un nouveau jeu vidéo à télécharger gratuitement par jour.

Encased

“ Un jeu de rôle tactique de science-fiction se déroulant dans un univers seventies alternatif, où un gigantesque et mystérieux artefact, le dôme, a été découvert dans un désert reculé. Combattez des ennemis, explorez le désert et ses anomalies, faites progresser votre personnage et rejoignez l'une des forces du monde en ruines.”

(Disponible sur PC)