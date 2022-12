Calendrier de l’Avent Epic Games : oubliez le froid, ce jeu vous emmène dans le désert

Comme chaque fin d’année, la boutique des créateurs de Fortnite propose un nouveau jeu vidéo à télécharger gratuitement par jour. Et ce dimanche 18 décembre, place au quatrième jour, avec…

Sable

“ Embarquez pour un inoubliable voyage en incarnant Sable au cours de sa quête initiatique, qui la conduira dans des déserts immenses et des paysages fascinants ornés de carcasses de vaisseaux spatiaux et de vestiges de merveilles d'un lointain passé. Explorez les dunes sur votre aérocycle, gravissez des ruines monumentales et croisez d'autres nomades, tout en découvrant les mystères enfouis de ce monde et en apprenant qui est Sable. ”

(Disponible sur PC)