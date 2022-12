Calendrier de l’Avent Epic Games : Mortal Shell est l’avant-dernier jeu offert

Comme chaque fin d’année, la boutique des créateurs de Fortnite propose un nouveau jeu vidéo à télécharger gratuitement par jour. L’action, qui touche doucement à sa fin, se poursuit aujourd’hui avec un RPG.

Mortal Shell

“ Mortal Shell est un action-RPG riche qui mettra à l'épreuve votre santé mentale et votre résilience dans un monde sens dessus dessous. Vos adversaires ne s'encombrent pas de compassion, inutile à la survie, et misent tout sur acuité mentale et précision. Possédez des guerriers disparus, découvrez des sanctuaires cachés et affrontez des ennemis de taille.”

(Disponible sur PC)