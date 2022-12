Sorti dans un premier temps dans l’abonnement Apple Arcade, LEGO Builder’s Journey est depuis disponible sur toutes les plateformes. Et ce cadeau d’Epic Games est l’occasion d’essayer cette jolie aventure entre un père et son fils. Loin des jeux LEGO traditionnels, où il faut détruire des décors plutôt que construire, ce titre développé par Light Brick Studio (un nouveau studio interne à LEGO) vous place face à des puzzles dans lesquels vous devrez utiliser votre imagination et, évidemment, des briques LEGO.

LEGO Builder’s Journey sera disponible jusqu’à demain, 22 décembre, à 17 heures. Un nouveau jeu sera alors proposé gratuitement. Et c’est par ici que ça se passe.