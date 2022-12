Comme chaque fin d’année, la boutique des créateurs de Fortnite propose un nouveau jeu vidéo à télécharger gratuitement par jour. Et pour ce deuxième jour, place à…

Horizon Chase Turbo

“Horizon Chase Turbo est un jeu de course inspiré de titres populaires des années 80 et 90 tels qu'Out Run, Top Gear (SNES) et Rush. Le gameplay classique en arcade offre des courses fulgurantes et divertissantes.”

(Disponible sur PC)