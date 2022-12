Calendrier de l’Avent Epic Games : enfin un gros jeu !

Sorti en 2014, Wolfenstein : The New Order est le premier jeu AAA de cette sélection 2022. Pour rappel, la série Wolfenstein est un FPS qui vous permet d’affronter des nazis. Dans ce volet, ils ont mis la main sur une technologie qui leur permet de dominer le monde. À vous de réécrire l’histoire…

Wolfenstein : The New Order sera disponible jusqu’à demain, 21 décembre, à 17 heures. Un nouveau jeu sera alors proposé gratuitement. Et c’est par ici que ça se passe.