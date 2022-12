Calendrier de l’Avent Epic Games : des lapins bagarreurs pour le 12e jour

Comme chaque fin d’année, la boutique des créateurs de Fortnite propose un nouveau jeu vidéo à télécharger gratuitement par jour. Aujourd’hui, bienvenue dans la ville de la Torche.

F.I.S.T. : Forged In Shadow Torch

“ Il y a six ans, la légion des machines a envahi et colonisé Torch City, une ville anciennement peuplée d'animaux. Rayton, ancien soldat de la résistance, vit reclus depuis lors. Après l'arrestation injuste de son ami, Rayton récupère son poing mécanique et part à l'aventure pour assouvir sa vengeance. Mais il ne s'attendait pas à être impliqué dans une machination de grande envergure avec la mafia, la rébellion et la légion.”

(Disponible sur PC)