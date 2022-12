Calendrier de l’Avent Epic Games : des animaux mignons… et de la baston

Décidément, Epic semble éviter les jeux triples AAA pour son calendrier de l’avent 2022. On se retrouve donc une fois encore avec un “petit” jeu indépendant. Ce qui n’est pas un problème en soi (et puis c’est gratuit), mais le niveau des années précédentes nous a quelque peu transformés en enfants trop gâtés. Reste que ce Them's Fightin' Herds, sorti en 2020, est plutôt bien coté, et rappelle la folie de la série animée Happy Tree Friends.

Them's Fightin' Herds sera disponible jusqu’à demain, 20 décembre, à 17 heures. Un nouveau jeu sera alors proposé gratuitement. Et c’est par ici que ça se passe.